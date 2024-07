Stand: 24.07.2024 19:43 Uhr Unfall in Bokel: Frau bei Gartenarbeit von Auto erfasst

Am Mittwochnachmittag hat es einen tragischen Unfall in Bokel (Kreis Pinneberg) gegeben: Laut Polizei schnitt eine 84-jährige Frau in ihrem Garten eine Hecke, als ein Auto von der Fahrbahn abkam und sie erfasste. Der gleichaltrige Fahrer hatte laut Polizei vermutlich medizinisch bedingt die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Die Frau wurde unter dem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite und reanimierte sie. Ein Rettungshubschrauber flog sie daraufhin schwerverletzt ins Krankenhaus nach Hamburg. Auch der Autofahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Landesstraße zwischen Bokel und Hingstheide war bis 18 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit 25 Rettungskräften im Einsatz.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.07.2024 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg