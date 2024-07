Stand: 16.07.2024 20:50 Uhr Unfall auf der B205 bei Neumünster

Die B205 war am Dienstag zwischen Neumünster-Gadeland und Rickling (Kreis Segeberg) nach einem Unfall in beiden Richtungen voll gesperrt. Laut der Leitstelle West ist ein Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Autofahrer musste aus seinem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden, er soll aber keine schweren Verletzungen erlitten haben. Der Lkw war den Angaben zufolge bei einem Ausweichmanöver auf den Grünstreifen geraten und musste geborgen werden. Desweiteren hatte sich ein Reisebus beim Wenden auf der Bundesstraße festgefahren. Er musste ebenfalls geborgen werden. Gegen 20 Uhr am Dienstag war die Straße wieder frei.

