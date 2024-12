Unerwäis: "Friesisch sein bedeutet für mich vor allem Freiheit" Stand: 18.12.2024 16:57 Uhr Gary Funck ist gebürtiger Nordfriese und studierter Theaterregisseur und -pädagoge. Warum diese Kombination so wichtig ist und was ihm seine jahrzehntelange Freundschaft mit Thore Johannsen bedeutet.

von Simone Mischke

"Friesisch sein bedeutet für mich vor allem Freheit", sagt Gary Funck. Der 53-Jährige hat sich kurz vor seiner Theaterprobe noch eben Zeit für einen Schnack genommen. Wir sind im Herzen Nordfrieslands - Gary probt mit seinen Laienschauspielern vom "Nordfriisk Teooter" in einem Café mitten auf dem Deich in Galmsbüll.

Anspruchsvoller Stoff für Laiendarsteller

Das Theaterstück "Big Big Sky" wurde ursprünglich in England aufgeführt, spielt dort in einem Café an der Nordsee. "Deshalb proben wir hier, da müssen wir nicht extra ein Setting aufbauen, weil alles schon da ist." Es geht um Themen, die man kennt in der Region: die Herausforderungen, die der Tourismus mit sich bringt, um Wohnraum, um die Umwelt. Eine moderne Inszenierung, gar nicht so leicht zu spielen für Laiendarsteller. "Einiges von dem, was wir machen, ist selbst für ausgebildete Schauspieler schwer zu spielen", erklärt Gary Funck. Dafür nehmen sie sich mehr Zeit. Und das funktioniert: Seine Truppe kriegt das wunderbar auf die Reihe, findet er.

Kennenlernen beim Biikebrennen

Beim Theaterstück "Big Big Sky" spielt Gary's Freund Thore Johannsen eine der Hauptrollen. Die beiden Nordfriesen sind seit fast 30 Jahren miteinander befreundet. "Das ist ein Vorteil, wenn man miteinander arbeitet. Dann weiß man, wie der andere reagiert", findet Thore. Kennengelernt haben sich die beiden beim Biikebrennen - auf Friesisch natürlich. "Wenn wir jetzt mal Deutsch schnacken oder Englisch, weil andere dabei sind, ist das immer ganz komisch für uns", erzählt Gary schmunzelnd.

Jahrzehntelange Männerfreundschaft

Oft treffen sich die beiden nach den Theaterproben noch in Thore's Reetdachhaus in Risum-Lindholm: Dann kochen die beiden zusammen, planen ihren nächsten Urlaub und schnacken über alles mögliche. "So eine richtige Männerfreundschaft eben, das gibt's ja auch nicht mehr so oft!", findet Gary.

Was für Gary diese Freundschaft so besonders macht, wie die Theaterproben laufen und warum Gary Funck zusätzlich zu seinem Regie-Studium noch eine vierjährige Ausbildung zum Theaterpädagogen gemacht habt, seht ihr in unserer aktuellen Folge "Unerwäis mit Friesen" auf ndr.de/sh.

