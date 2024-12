Stand: 20.12.2024 10:31 Uhr Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Heidgraben

In Heidgraben im Kreis Pinneberg ist in der Nacht auf Freitag ein Zigarettenautomat vor einer Kneipe gesprengt worden. Nach Angaben der Polizei knallte es um 3 Uhr früh so laut, dass nicht nur Anwohner, sondern auch Beamte der sechs Kilometer entfernten Autobahnpolizei in Elmshorn hellhörig wurden. Die Statik der Kneipe sei geprüft worden. Das Gebäude blieb demnach weitgehend unbeschädigt. Die Täter konnten entwischen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.12.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg