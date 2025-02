Umspannwerk in Kiel-Rönne: Tennet stellt sich Anwohnerfragen Stand: 05.02.2025 08:05 Uhr Am Dienstagabend konnten Anwohner des Kieler Stadtteils Rönne Fragen zum geplanten Umspannwerk von Tennet stellen. Der Standort steht laut dem Unternehmen fest.

Die Anwohner im Kieler Stadtteil Rönne konnten am Dienstag offene Fragen zum geplanten Umspannwerk der Firma Tennet loswerden. Rund 150 Menschen waren am Abend ins große Rathaus zur Ortsbeiratssitzung gekommen. Laut Tennet ist der Standort im Kieler Süden die beste Lösung für die 30 Hektar große Anlage.

Die Anwohner und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sehen das anders. Die Firma will nun weitere Gespräche führen. Doch der Standort stehe fest und das Werk soll im Jahr 2035 fertig sein.

Durch Dialog Akzeptanz für das Projekt schaffen

Am Anfang gebe es immer Vorbehalte gegen solche Projekte, sagte Tennet Sprecher Peter Hilffert. Wenn man in den Dialog mit den Leuten gehe, könne man Verständnis erzeugen. "Wenn uns das gelingt, dann schaffen wir Akzeptanz für das Projekt und am Ende können wir hoffentlich dann etwas erreichen, dass die Leute die hier leben sich auch arrangieren können, mit dem was wir bauen."

