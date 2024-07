Stand: 01.07.2024 11:51 Uhr Umfrage zum Sportangebot der Zukunft in Quickborn beendet

In einer Umfrage unter 4.000 Bürgerinnen und Bürgern wollte die Stadt herausfinden, welche Altersgruppe sich welches Sportangebot wünscht. "Von Ihnen haben sich rund 700 zurückgemeldet. Das ist eine gute Quote", sagte Stadtsprecher Helge Tiemann. Die Ergebnisse der Umfrage sollen im Herbst vorliegen. Die Stadt will daraus einen professionellen Sportentwicklungsplan erarbeiten - zum Beispiel darüber, zu welchen Zeiten Sporthallen benötigt werden. Beteiligt wurden auch die Sportvereine, die Schulen sowie das Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung.

In Quickborn (Kreis Pinneberg) gibt es neben Fußball und Handball auch Vereine für Tennis, Tanzen, Sportangeln und Golf. Die Befragten zwischen 15 und 85 Jahren waren zufällig ausgewählt und angeschrieben worden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.07.2024 | 08:30 Uhr