Stand: 06.04.2025 11:39 Uhr Feuer in Kieler Altenheim: Zwei Mitarbeitende verletzt

Bei einem Feuer in einem Alten- und Pflegeheim in Kiel sind am Sonntagvormittag zwei Mitarbeitende leicht verletzt worden. Laut Rettungsleitstelle hatte um 9 Uhr die Brandmeldeanlage der Einrichtung in der Kirchhofalle angeschlagen. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten daraufhin mit mehr als 60 Kräften aus und löschten das Feuer in einem der Zimmer. Mehrere Schränke hätten bereits in Flammen gestanden. Man habe den Brand zwar schnell löschen können, das Appartement sei allerdings vorerst nicht bewohnbar. Zwei Mitarbeitende des Heims kamen vorsorglich mit Verdacht auf Rauchvergiftung in Kliniken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel