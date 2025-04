Stand: 05.04.2025 16:22 Uhr Mann bei Einbruch in Neumünster erwischt

Ein Mann hat versucht, in ein Wohnhaus in Neumünster einzubrechen. Dabei wurde er vom Eigentümer überrascht. Wie die Polizei mitteilte, floh der Einbrecher, konnte jedoch wenig später gefasst werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der 21-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. In den vergangenen Tagen hatte es weitere Einbruchsdiebstähle im Umfeld des Stadtteils Gadeland gegeben. Die Polizei prüft deshalb, ob der Mann auch für andere Einbrüche verantwortlich sein könnte

