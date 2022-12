Überfall in Ahrensburg: Angegriffener schießt mit Tatwaffe zurück Stand: 27.12.2022 14:40 Uhr Auf dem Rathausplatz von Ahrensburg gerät ein 21-Jähriger mit einer fünfköpfigen Gruppe in einen Streit. Es fallen Schüsse. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach einer Auseinandersetzng auf dem Rathausplatz von Ahrensburg (Kreis Stormarn), bei der auch Schüsse fielen, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gerieten dort ein 21-jähriger Hoisdorfer und eine fünfköpfige Gruppe aneinander. Dabei schoss eine Person aus der Gruppe offenbar aus einer Schreckschusspistole. Der Hoisdorfer entwaffnete daraufhin den Angreifer - und feuerte zurück, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete er demnach in eine Pizzeria in der Manfred-Samusch-Straße.

Opfer wird verfolgt

Zwei Männer folgtem dem Mann in die Pizzeria und griffen ihn den Angaben zufolge körperlich an. Nachdem der Hoisdorfer zu Boden gegangen war, nahmen die Angreifer laut Polizei zwei Smartphones ihres Opfers mit. Der 21-Jährige zog sich dabei diverse Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unbekannten flohen bevor die Polizei eintraf.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat. Sachdienliche Informationen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (0 41 02) 80 90 entgegen.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2022 | 12:00 Uhr