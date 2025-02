Stand: 18.02.2025 10:01 Uhr Überfall auf Tankstelle in Husum: 19-Jähriger festgenommen

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Husum (Kreis Nordfriesland) hat die Polizei am Montag einen 19-Jährigen festgenommen. Der Mann steht in Verdacht, eine Tankstelle in der Bredstedter Straße überfallen zu haben. Maskiert und bewaffnet habe er eine Angestellte aufgefordert, Bargeld herauszugeben, so die Polizei. Die Frau konnte flüchten und Passanten um Hilfe bitten. Die Polizei konnte den jungen Mann kurz darauf zwar festnehmen, musste ihn aber wegen mangelnder Beweise wieder frei lassen. Trotzdem ermittelt die Kriminalpolizei Husum weiter wegen versuchten schweren Raubes.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland