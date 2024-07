Stand: 25.07.2024 16:07 Uhr Travemünder Woche: Flaute macht Seglern zu schaffen

Die Seglerinnen und Segler der Travemünder Woche (TW) sind am Donnerstag überwiegend an Land geblieben. Die Flaute lähmte die Titelrennen bis in den Donnerstagnachmittag hinein. Das lange Warten zahlte sich zumindest für die jüngsten Aktiven in der internationalen Meisterschaft der Optimisten aus: Für leichte Aktive in kleinen Booten reichte der Wind. Der große Rest muss auf Freitag hoffen - auch die Rekord-TW-Sieger Helge und Christian Sach aus Zarnekau (Kreis Ostholstein), die in der Formula 18 Katamaran-Klasse antreten werden.

