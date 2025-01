Stand: 23.01.2025 08:41 Uhr Trappenkamper Schüler bei ARD-Aktionswoche zu Medienkompetenz dabei

Schülerinnen und Schüler der Richard-Hallmann-Schule aus Trappenkamp (Kreis Segeberg) sind am Donnerstag (23.01.) im Rahmen der ARD-Aktionswoche zur Stärkung der Medienkompetenz zu Gast im NDR-Landesfunkhaus in Kiel. Einen Monat vor der Bundestagswahl geht es dabei unter anderem darum, zu erfahren wie Nachrichten gemacht werden und wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit Fake News umgeht. Geplant sind Gespräche mit Reporterinnen und Reporterin und eine Schalte zur ARD-Hauptstadtkorrespondentin in Berlin.

