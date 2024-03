Traditionssegler im Lübecker Hafen gesunken Stand: 09.03.2024 12:57 Uhr In Lübeck ist am frühen Sonnabend an der Untertrave ein über 140 Jahre altes Segelschiff gesunken. Verletzt wurde laut Polizei niemand. 30 Liter Öl liefen dabei aus.

Der Traditionssegler "Friedjof" ist im Lübecker Hafen gesunken. Laut der Feuerwehr hatte ein Bekannter des Schiffseigners bemerkt, dass der Segler am frühen Samstagmorgen voll Wasser lief und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte hätten Geräte für das Abpumpen des Wassers aus dem Schiffsrumpf vorbereitet. Doch noch bevor die Pumpen eingesetzt werden konnten, sei das Schiff gesunken. "Das ging deutlich schneller als vermutet", sagte der Feuerwehrsprecher.

War ein Hund an Bord?

Menschen wurden nicht vermisst. Allerdings könnte laut Inhaber des Schiffes ein Hund an Bord gewesen sein, wie die Rettungskräfte mitteilten. Für eine Rettungsaktion sei es aber schon zu spät gewesen. Taucher seien deshalb nicht ins Wasser gegangen. Ob das Tier tatsächlich an Bord war, als der Segler sank, ist unklar.

Galeasse galt als nicht mehr seetüchtig

Das Vollholzschiff lag zuletzt im Hafen an der Untertrave in der Nähe der Hubbrücke. Die Galeasse von 1881 war einst als Robben- und Walfänger im Norden unterwegs. Sie galt bereits als marode und nicht mehr seetüchtig. Es seien kleinere Mengen an Betriebsstoffen ausgelaufen - laut Polizei etwa 30 Liter Öl. Eine Gefahr für die Umwelt gebe es zurzeit nicht, so die Polizei. Die Feuerwehr legte Ölsperren rund um das gesunkene Boot, damit das Gewässer nicht weiter verschmutzt wird. Die untere Wasserbehörde werde dem Schiffseigner auferlegen, den Segler fachgerecht sichern und bergen zu lassen, hieß es.

