Stand: 27.03.2024 10:30 Uhr Tourismusorte an der Nordsee zu Ostern gut ausgelastet

Die Buchungslage in den Nordseebädern ist nach Angaben der Touristiker in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland), Büsum und Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) sehr gut. Es seien zwar noch nicht alle Unterkünfte belegt, aber das liege offenbar daran, dass Ostern in diesem Jahr auf einen sehr frühen Zeitpunkt falle, hieß es aus den drei Orten. Die Belegungsquote liegt demnach zwischen 85 und 90 Prozent.

In St. Peter-Ording zeichne sich in diesem Jahr ein Trend zu mehr Hotelbuchungen ab, meint Tourismus-Chefin Katharina Schirmbeck. In Büsum würden günstigere Unterkünfte früher und länger gebucht, Hotels kurzfristiger und kürzer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus