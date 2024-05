Stand: 27.05.2024 15:58 Uhr Toter nach Brand in Krummwisch

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Krummwisch im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben Einsatzkräfte die Leiche eines Mannes gefunden. Es handele sich um den 68-jährigen Bewohner des Hauses, teilte die Polizei am Montag mit. Der Brand war Sonntag am frühen Morgen ausgebrochen - warum ist noch unklar. Der Mann war alleine zu Hause. Das Gebäude ist komplett niedergebrannt. Der Sachschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.

