Stand: 05.06.2024 10:48 Uhr Tote Koi-Karpfen in Neumünster gefunden

In Neumünster-Einfeld hat die Polizei am Montag etwa 30 tote Koi-Karpfen in einem Wald gefunden. Sie waren laut Polizei bis zu drei Kilo schwer. Wer die Kois dort abgelegt hat, ist nicht bekannt. Die Beamten wurden zunächst durch einen Bürger auf einen Fall von illegaler Müllentsorgung aufmerksam gemacht. Dabei handelte es sich um Möbelstücke am Wegesrand. Ein Stück weiter fanden die Ermittler die Fische. Die Polizei untersucht nun den Fall.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.06.2024 | 08:30 Uhr