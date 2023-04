Tödlicher Unfall bei Henstedt-Ulzburg Stand: 18.04.2023 15:41 Uhr Auf dem Autobahnzubringer Henstedt-Ulzburg zur A7 hat es am Dienstagmorgen einen schweren Unfall gegeben: Ein Auto und ein Lastwagen stießen nach Angaben der Polizei zusammen. Ein Mensch starb.

Bei Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist es am Dienstagmorgen um 7.20 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Auf der Landesstraße 326 zwischen der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg und dem Autohof stießen laut Polizei ein Auto und ein Lastwagen zusammen. "Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 23-Jährige mit einem Opel die Straße Kisdorf-Feld aus Richtung der Autobahn kommend und geriet aus bislang unbekannter Ursache auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn", schreibt die Polizei zum Unfallhergang.

Dort stieß der Kleinwagen laut Polizei frontal mit dem entgegenkommenden Lkw mit Auflieger zusammen. Der 23 Jahre alte Autofahrer wurde eingeklemmt und von Feuerwehrleuten befreit. Reanimationsversuche blieben erfolglos - der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Männer stammen laut Polizei aus dem Kreis Segeberg.

A7-Zubringer zeitweise gesperrt

Nach Angaben der Feuerwehr lagen auf der Straße überall Trümmerteile, der Lkw lag zunächst in der Böschung. Der Autobahnzubringer war bis 13.30 Uhr beidseitig voll gesperrt. Es kam zu Rückstaus von mehreren Kilometern. Inzwischen haben Abschleppunternehmen die Unfallfahrzeuge geborgen. Ein Sachverständiger soll nun die Unfallursache klären.

Weiterer Unfall mit Sperrungen bei Högersdorf

Im Kreis Segeberg ereignete sich am Dienstagmorgen noch ein weiterer Unfall. Auf der B206 bei Högersdorf rutschte ein Lkw in den Graben. Zwischen Högersdorf und der A21-Anschlussstelle in Bad Segeberg-Nord gab es anschließend nach Angaben der Polizei eine Vollsperrung. Inzwischen ist die wieder aufgehoben. Für die Bergung wurde laut Rettungsleitstelle ein Kran benötigt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

