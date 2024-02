Stand: 29.02.2024 17:29 Uhr Tödlicher Unfall auf AKN-Strecke in Bad Bramstedt

In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) hat es am frühen Donnerstag einen Rettungseinsatz an den Gleisen der AKN gegeben. Nach ersten NDR Informationen wurde eine Person von einem Zug erfasst und ist dabei ums Leben gekommen. Die Polizei spricht von einem Unfall. Laut AKN wurde deshalb die Linie 2 zwischen Lentföhrden und Bad Bramstedt unterbrochen. Inzwischen fahren die Züge wieder.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.02.2024 | 16:30 Uhr