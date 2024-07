Stand: 22.07.2024 09:14 Uhr Teilnehmerin aus Nordfriesland bei Paralympics

Die olympischen Spiele stehen vor der Tür, danach geht es in Paris weiter mit den den Paralympics. Mit dabei ist auch die Para Leichtathletin Lise Petersen aus Nordfriesland. Bis vor Kurzem lebte sie in Haselund, machte in Husum Abitur und studiert jetzt in Hamburg. Lise Petersen ist Speerwerferin. Ihr fehlt von Geburt an der linke Unterarm. Für die 19-Jährige ist es schon die zweite Teilnahme bei olympischen Spielen. 2021 war sie in Tokio als damals jüngste des Deutschen Teams dabei und wurde Achte. Lise Petersen trainiert auch in Leverkusen mit Speerwurf-Ikone und Welt und Europameisterin Steffi Nerius. Die Paralympics starten Ende August.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland