Tausende feiern in Kiel am Tag der Deutschen Einheit

In Kiel wird noch bis zum späten Abend der 29. Jahrestag der Deutschen Einheit gefeiert. Die Ortswahl richtet sich nach dem Bundesland, das gerade die Bundesratspräsidentschaft innehat. Und das ist in diesem Jahr Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der noch Bundesratspräsident ist, hat am Nachmittag symbolisch den Staffelstab an seinen Brandenburger Kollegen Dietmar Woidke (SPD) übergeben - im Zelt des Bundesrats am Ostseekai. Offiziell übernimmt Brandenburg dann ab November den Vorsitz der Länderkammer. Unterdessen herrscht in der Landeshauptstadt dichtes Gedränge: Feiertagsshopping und das Bürgerfest locken Tausende Menschen an.

Der bisherige Tag der Deutschen Einheit in Bildern

































Merkel: "Einheit der Deutschen ist noch nicht vollendet"

Am Mittag war in Kiel der offizielle Festakt zum Tag der Deutschen Einheit zu Ende gegangen - mit den Klängen der Nationalhymne. In der Kieler Sparkassenarena hatten sich 1.250 Menschen eingefunden, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie erinnerte in ihrer Rede an die Menschen, die dafür gesorgt hatten, dass die DDR ihr Ende fand. "Hunderttausende wagten sich auf die Straße, demonstrierten friedlich für Freiheit und Demokratie und brachten die Mauer zu Fall." Die friedliche Revolution von 1989 sei gelungen, weil sich die Menschen "die Mündigkeit nicht mehr länger vorenthalten lassen wollten". Die Kanzlerin sieht in Deutschland weiterhin Defizite im Zusammenhalt zwischen Ost und West. Die staatliche deutsche Einheit sei vollendet, betonte Merkel. Die Einheit der Deutschen sei es nicht - die Deutsche Einheit bleibe ein fortwährender Prozess und ständiger Auftrag.

Günther beim Festakt: DDR-Bürger waren damals extrem mutig Schleswig-Holstein Magazin - 03.10.2019 19:30 Uhr Festakt in Kiel zum Tag der Einheit: 30 Jahre nach dem Mauerfall hat Bundesratspräsident Daniel Günther vor einem Missbrauch des Wortes Wende in der politischen Auseinandersetzung gewarnt.







Günther: "Menschen in der DDR waren extrem mutig"

Ministerpräsident Daniel Günther hielt als Präsident des Bundesrats eine Rede. 30 Jahre nach dem Mauerfall warnte Günther vor einem Missbrauch des Wortes Wende in der politischen Auseinandersetzung: "Die Menschen in der DDR waren damals extrem mutig, als sie auf die Straße gingen und die Wiedervereinigung auf friedliche Weise errangen", sagte er. "Es ist eine Verhöhnung der Leistung dieser Menschen, wenn Parteien diesen Mut heute für parteipolitische Zwecke missbrauchen, in dem sie von der Wende 2.0 reden." Die Wende als historische Lebensleistung der Ostdeutschen bleibe singulär und untrennbar mit dem Ende der DDR verbunden.

Merkel und Günther ziehen Fazit nach 30 Jahren Einheit NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 03.10.2019 13:00 Uhr Autor/in: Constantin Gill Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit ziehen Daniel Günther und Angela Merkel bei ihren Festreden in der Kieler Sparkassen-Arena ein Fazit nach 30 Jahren Wiedervereinigung.







Volle Züge zum Tag der Deutschen Einheit

Die Kieler Innenstadt wurde für die offiziellen Programmpunkte vorübergehend zum Sperrgebiet erklärt. Das Fest wird mit einem großen Polizeiaufgebot gesichert. Zahlreiche Straßen sind gesperrt. Stadt und Land raten Besuchern, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Nahverkehrszüge nach Kiel und der ÖPNV fahren am 3. Oktober kostenlos. Nach Angaben der Bahn sind die Züge zu fast 100 Prozent ausgelastet - das betrifft alle Richtungen. Schon seit gestern läuft in Kiel ein großes Bürgerfest mit einem bunten Programm auf verschiedenen Bühnen. Auf einer Ländermeile stellen sich alle 16 Bundesländer vor. Rund eine halbe Million Besucher erwarten die Verantwortlichen bis heute Abend.

Bischöfe würdigen friedliche Revolution

Vor dem Festakt gab es am Vormittag einen ökumenischen Festgottesdienst in der nahe gelegenen Kirche St. Nikolai. Dort predigte die evangelische Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, die Liturgie hielt der katholische Erzbischof Stefan Heße. Kühnbaum-Schmidt erinnerte an die deutsche Wiedervereinigung im Jahr 1990 und die vorausgehende friedliche Revolution: "Ich bin allen von Herzen dankbar, die sich vor 30 Jahren und auch die Jahre und Jahrzehnte davor, nicht schrecken ließen von Staatsmacht und Willkür", sagte sie. Auch Heße zeigte sich dankbar - die freie Fahrt zwischen alten und neuen Bundesländern sei heute erfreulicherweise selbstverständlich. Mehr als 40 Jahre lang sei diese Fahrt aber nur unter vielen Schwierigkeiten möglich gewesen. Viele Menschen hätten beim Versuch, diese Trennung zu überwinden, ihr Leben verloren, sagte der Hamburger Erzbischof.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Am frühen Morgen wurde die Polit-Prominenz zunächst mit rotem Teppich und Musik des Marinemusikkorps Kiel vor dem Schifffahrtsmuseum begrüßt. Im Museum trugen sich Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel, Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther als Bundesratspräsident ins Goldene Buch der Stadt ein.

Tag der Deutschen Einheit: Eintrag ins goldene Buch NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein Magazin - 03.10.2019 09:59 Uhr Mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Kiel haben die zentralen Feiern zum 29. Jahrestag der deutschen Einheit begonnen. Unter anderem Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel trugen sich ein.







Kramp-Karrenbauer besucht Fregatte Schleswig-Holstein

Am frühen Morgen besuchte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Fregatte Schleswig-Holstein am Ostseekai in Kiel. Gemeinsam mit Ministerpräsident Günther "meldete sie sich an Bord" auf dem Patenschiff des Bundeslandes. Die CDU-Ministerin würdigte die Leistungen der Bundeswehr bei der Wiedervereinigung Deutschlands. "Vor fast 30 Jahren wurden Angehörige aus zwei Armeen vereinigt. Über Nacht wurden so aus Gegnern Kameraden", sagte sie. Die Angehörigen der Bundeswehr kämen aus allen Teilen Deutschlands, sie leisteten ihren Dienst Schulter an Schulter. Niemand frage, woher er komme, wenn er in der Übung oder im Einsatz sei. Das sei selbstverständlich heute, so Kramp-Karrenbauer, aber es sei kein einfacher Weg gewesen.

NDR live in Fernsehen, Radio und Online dabei

Der NDR ist im Fernsehen, im Radio und Online live dabei. Im Mittelpunkt der NDR Fernsehsendung "Echt was los am Tag der Deutschen Einheit" um 22 Uhr steht die große Abschlussinszenierung an der Kiellinie (Beginn ist 19.45 Uhr), die auch in einem Videolivestream auf NDR.de zu sehen sein wird.

