Stand: 26.03.2024 10:37 Uhr Tarifeinigungen zwischen Marburger Bund und Unikliniken

Der Marburger Bund und die Arbeitgeber der Unikliniken haben sich Dienstagmorgen bezüglich der Tarifverhandlungen für Ärztinnen und Ärzte geeinigt. Die Ärztegewerkschaft hatte für 23 Universitätskliniken in ganz Deutschland 12,5 Prozent mehr Gehalt und höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenenddienste gefordert. Auch das Personal in Schleswig-Holstein hat sich an den Streiks beteiligt. Die Ergebnisse der Verhandlungen sollen laut Marburger Bund am Donnerstagvormittag veröffentlicht werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.03.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kiel