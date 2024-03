Stand: 04.03.2024 15:00 Uhr Tanz zur Gans oder Podcast: Kreativ-Wettbewerb zu den Ringelganstagen

Das Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen ruft junge Menschen zu einem Kreativ-Wettbewerb auf. Anlass sind die diesjährigen Ringelganstage. Vom 20. April bis 12. Mai werden zum 25. Mal die 50.000 Ringelgänse gefeiert, die sich in jedem Frühjahr auf den nordfriesischen Inseln und den umliegenden Wattflächen aufhalten. Dazu können 15- bis 25-Jährige Beiträge als Bild, Ton oder Text einreichen. Ob ein Tanz zur Gans, ein Rap auf ihr Fernweh oder ein Podcast über einen Tag im Leben einer Ringelgans - die Nationalparkverwaltung freut sich auf kreative Einreichungen. An den Ringelganstagen finden an der gesamten Westküste 120 vogelkundliche Veranstaltungen statt.

