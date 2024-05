Stand: 06.05.2024 11:35 Uhr Tag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung: Protest in Kiel

Anlässlich des europäischen Tages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am Sonntag, ist für Montagnachmittag ein Protest in Kiel geplant. Geschäftsführerin vom Zentrum für selbstbestimmtes Leben Nord, Janine Kolbig, kritisiert, dass Menschen mit Behinderung immer noch nicht gleichberechtigt sind.

"Wir haben die Inklusion, wir sind am Ball. Aber trotzdem gibt es immer noch ganz viele Bereiche, in denen Menschen mit Behinderung gegenüber Menschen ohne Behinderung nicht gleichberechtigt sind." Auch bei der schulischen Bildung oder der Beschäftigung in Werkstätten gebe es erhebliche Mängel, so Kolbig. Die heutige Demonstration startet am Bahnhofsvorplatz und zieht durch die Innenstadt zum Asmus-Bremer-Platz. Zur Abschlusskundgebung wird auch Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) erwartet.

