Stand: 02.10.2024 10:21 Uhr Sylt diskutiert über neue Verwaltungsstruktur

Nachdem der Bürgermeister der Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland) , Nikolas Häckel, am vergangenen Sonntag abgewählt wurde, wird jetzt wieder über die Verwaltungsstruktur diskutiert. CDU und Sylter Wählergemeinschaft würden für die Gemeinde Sylt gern ein so genanntes Amtsmodell einführen. Somit gäbe es neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister auch noch eine Amtsdirektorin beziehungsweise einen Amtsdirektor an der Spitze der Verwaltung. Die SPD favorisiert dagegen eine Großgemeinde Sylt. Das würde eine Fusion der Gemeinde Sylt mit den Gemeinden Kampen, Wenningstedt-Braderup, List und Hörnum bedeuten.

