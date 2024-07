Stand: 25.07.2024 09:53 Uhr Sylt: Weniger gerissene Lämmer und Schafe im Listland

Im sogenannten Listland, am besonders stark geschützten Sylter Ellenbogen (Kreis Nordfriesland), sind in diesem Jahr bislang deutlich weniger Schafe und Lämmer gerissen worden als sonst. In den vergangenen Jahren hatten freilaufende Hunde von Touristen die Weidetiere immer wieder gejagt und getötet. Rangerin Stella Kinne überwacht im Listland unter anderem die Leinenpflicht - Normalerweise seien in den letzten Jahren rund zehn Schafe und Lämmer zur Mitte des Jahres gerissen worden. "Da wir jetzt schon die Hälfte des Jahres rum haben und bisher nur ein gerissenes Lamm hatten, ist das schon eine sehr gute Quote, wenn das so bleibt", so Kinne. Seit diesem Jahr weisen am Sylter Ellenbogen auch viele Schilder darauf hin, dass Touristen ihre Hunde anleinen müssen.

Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr.

