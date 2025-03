Sybilla Nitsch will neue SSW-Vorsitzende werden Stand: 07.03.2025 21:16 Uhr Die Landtagsabgeordnete Sybilla Nitsch will neue Parteivorsitzende des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW) werden. Das hat sie bei einer Pressekonferenz in Flensburg angekündigt.

Eigentlich sitzt sie für den SSW im Landtag - die 44-jährige Husumerin (Kreis Nordfriesland) war bisher erste stellvertretende Landesvorsitzende. Vor vier Tagen hatte der bisherige Landesvorsitzende Christian Dirschauer angekündigt, das Amt abzugeben. Er war im Januar zum SSW-Fraktionsvorsitzenden im Landtag gewählt worden. Eine Doppelfunktion an der Spitze von Partei und Fraktion sei nicht im Sinn des SSW, hatte er erklärt.

Team stellt sich bei Landesparteitag Anfang April zur Wahl

Unterstützt wird Nitschs Kandidatur von Svend Wippich, dem zweiten stellvertretenden Landesvorsitzenden und Schatzmeister des SSW, sowie von Sarina Quäck, Beisitzerin im Landesvorstand und Kreistagsmitglied. Gemeinsam treten sie auf einem außerordentlichen Landesparteitag am 5. April in Busdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) als Team für die Parteiführung an und kandidieren für den Landesvorsitz sowie die Stellvertreter-Posten.

Schlagwörter zu diesem Artikel SSW Dänemark