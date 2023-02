Superbowl: Krimi auf der großen Leinwand Stand: 13.02.2023 07:49 Uhr Überall in Schleswig-Holstein hat es in der Nacht auf Montag Superbowl-Partys gegeben - unter anderem in Elmshorn, Flensburg, Lübeck, Neumünster und Kiel. Die Fans des Football-Erstligisten Kiel Baltic Hurricanes feierten im Studio Kino.

Ein Raunen geht durch den Saal des Kieler Studio Kinos, als um 0.44 Uhr endlich der Kick-off zum Start des Superbowls erfolgt. Ein nicht alltägliches Umfeld für das größte Einzelsport-Event der Welt, aber die Footballer der Kiel Baltic Hurricanes und das Studio haben sich zusammengetan, um den Fans das gemeinsame Schauen zu ermöglichen. Rund einhundert sind gekommen, schoben sich an den drei Cheerleadern am Empfang vorbei, um das Aufeinandertreffen der Kansas City Chiefs und der Philadelphia Eagles zu sehen. Viele von ihnen tragen Football-Jerseys, die Trikots vieler Teams sind zu sehen. Die vorherrschende Farbe ist das Grün des Kieler Erstligisten.

Kieler jubeln für Kansas

Die Stimmung ist gut und die Zuschauerinnen und Zuschauer in Kiel fiebern mit den Chiefs mit, ihr Ausgleich zum 7:7 nach dem ersten Angriff wird mit Jubel quittiert. Studiobetreiber Dennis Jahnke hatte den Abend eröffnet und freut sich über die vielen Football-Verrückten: "Eigentlich wollten wir das schon vor drei Jahren mit den Canes veranstalten, aber dann kam Corona und nun sind wir froh, dass es endlich stattfindet." Die Kieler freuen sich über die Qualität des Spiels, beide Teams zeigen gute Angriffe und gute Verteidigung. Zur Halbzeit führen die Eagles mit 24:14.

Monster-Medley von Rihanna zur Pause.

Popstar Rihanna feuert zur Halbzeit ein bombastisches Feuerwerk ab. Umringt von zahlreichen Tänzern in weißen Kostümen stolziert sie im roten Dress auf der Bühne umher und singt ein Medley ihrer größten Hits - und davon gibt es richtig viele. Nach der Pause kommen die Chiefs schnell zu ihrem nächsten Touchdown, was die Kieler Fans mit Applaus feiern.

Spannendes Ende mit viel Applaus

Im letzten Viertel zeigt Chiefs Quarterback Patrick Mahomes seine Qualität und bringt die Chiefs in Führung, die die Eagles aber schnell wieder kontern und ausgleichen. Das Kieler Publikum feiert dabei jeden Touchdown frenetisch. Das Spiel ist am Ende spannender als so manch ein Kinofilm, der sonst im Studio Kino läuft. Das Happy End kann das Team aus Kansas City feiern, sie setzen sich mit 38:35 durch. Damit gewinnen sie den Superbowl zum zweiten Mal in den vergangenen vier Jahren, sehr zur Freude von André Krause: "Ich bin sehr zufrieden - das Spiel war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe." Gewonnen haben aber nicht nur die Fans der Chiefs, sondern auch alle neutralen Zuschauerinnen und Zuschauer, denn dieses Spiel war ganz großes Kino.

