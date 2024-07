Stand: 24.07.2024 09:31 Uhr "Summerschool Katastrophenmedizin" in Kiel

Medizinstudierende, Rettungsdienstpersonal sowie Ärzte und Ärztinnen treffen sich noch bis Freitag am UKSH in Kiel zur ersten "Summerschool Katastrophenmedizin". Dabei geht es nach Angaben der Veranstalter um einen gegenseitigen Austausch rund um das Thema Bevölkerungsschutz. Es sei mehr eine Fortbildungsveranstaltung, sodass man die Themen in die eigene Entwicklung, eigene Ausbildung oder Studium integrieren könne und auch in den eigenen Berufsalltag.

