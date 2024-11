Stand: 15.11.2024 10:21 Uhr Sütterlin-Waack ehrt Kommunalpolitikerinnen und -politiker

Insgesamt fünf Bürgerinnen und Bürger aus den Kreisen Segeberg und Stormarn haben die Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel des Landes erhalten. Die Frauen und Männer hätten sich in besonderer Weise ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagiert, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bei der Verleihung am Donnerstag.

Die Preisträgerinnen und Preisträger

Bettina Albert, Bürgermeisterin Pronsdorf, Kreis Segeberg

Olaf Beber, Bürgermeister Brunsbek, Kreis Stormarn

Henning Frah, Bürgermeister (2003-2023) Gemeinde Glasau, Kreis Segeberg

Sabine Rautenberg, Gemeindevertreterin Großhansdorf, Kreis Stormarn

Klaus-Peter Waldheuer, Bürgermeister Fredesdorf, Kreis Segeberg

Begründet wurden die Auszeichnungen vorrangig mit dem Engagement als Bürgermeisterin oder Bürgermeister oder dem Einsatz in der Gemeindevertretung, aber auch mit Tätigkeiten um die Ausweisung von Bau- oder Gewerbegebieten oder schließlich erfolgreich umgesetzter Projekte trotz knapper Mittel. Gewürdigt wurde unter anderem auch der Einsatz zur Stärkung der kommunalen Wirtschaft oder für die Kinder- und Jugendarbeit.

