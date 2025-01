Stand: 02.01.2025 09:51 Uhr Südholsteins Neujahrsbaby 2025 kommt aus Wedel

Das erste Baby des neuen Jahres in Südholstein kommt aus Wedel im Kreis Pinneberg. Marlene ist am Neujahrstag in den Regio Kliniken in Pinneberg zur Welt gekommen. Für ihre Eltern ist sie das erste Kind. Der Kreis Stormarn hat ein Silvesterbaby: Im St. Adolf Stift in Reinbek kam Armelia auf die Welt.

