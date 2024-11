Stand: 20.11.2024 09:19 Uhr Suchaktion vor Scharbeutz: Kleidung gefunden, niemand vermisst

Am Montagabend hat eine Suchaktion auf der Ostsee vor Scharbeutz (Kreis Ostholstein) für Aufsehen gesorgt. Am Strand in Höhe der Ostsee Therme waren Kleidungsstücke entdeckt worden. Rettungskräfte, darunter mehrere Feuerwehren, die Bundespolizei, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und die Wasserschutzpolizei suchten das Wasser mit Booten ab. Gefunden wurde jedoch niemand - und es gab keine Vermisstenmeldung. Nach 45 Minuten wurde die Suche eingestellt.

