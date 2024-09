Stand: 26.09.2024 08:42 Uhr Sturmwarnung: Fähre zwischen Büsum und Helgoland fällt aus

Wie die Reederei Adler und Eils mitteilt, fällt heute die Fährverbindung zwischen Helgoland (Kreis Pinneberg) und Büsum (Kreis Dithmarschen) mit der MS Funny Girl wetterbedingt aus. Der Deutsche Wetterdienst warnt ab der Nacht zum Freitag an der Westküste vor Starkregen und schweren Sturmböen. Ob am Freitag und Sonnabend gefahren werden kann, sei noch nicht geklärt. In den vergangenen Wochen war die Verbindung von und nach Büsum bereits häufig von Ausfällen betroffen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen