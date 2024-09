Stand: 23.09.2024 16:58 Uhr Sturmflutübung Wilstermarsch: Positive Bilanz trotz Problemen

Der Kampf gegen die Macht des Wassers - er wird in Zukunft nicht leichter werden. Klimaforscher prophezeien immer mehr und vor allem heftigere Sturmfluten. Um für das nächste Großereignis bestens vorbereitet zu sein, hat das Amt Wilstermarsch (Kreis Steinburg) am vergangenen Sonnabend eine möglichst realitätsnahe Großübung durchgeführt - das erste Mal auch mit der neuen Kommunikationssoftware Geobyte. Ganz rund lief die allerdings noch nicht, weil damit die Einsatzkräfte teilweise nicht erreicht wurden. So fehlten am Einsatzort zuerst der Radlader, dann auch noch die zu befüllenden Sandsäcke.

Kreiswehrführer trotz einiger Probleme zufrieden

Der stellvertretende Kreiswehrführer Steinburgs, Rainer Schmidt, zieht trotzdem eine positive Bilanz, weil die Leute alle sehr gut mitgezogen hätten, obwohl es zeitlich Verzug gab und man ein bisschen warten musste. Die von der Übung aufgezeigten Probleme werden laut Rainer Schmidt nun aufgearbeitet und behoben.

