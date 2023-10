Folgen des Sturms in Hamburg: Teile von St. Pauli unter Wasser Stand: 14.10.2023 19:34 Uhr Ein gekentertes Boot, ein umgestürzter Baum und ein überschwemmter Fischmarkt: Hamburg hat einen stürmischen Sonnabend erlebt.

Sie wurden offenbar vom stürmischen Wetter überrascht: Fünf Menschen sind am Sonnabend auf der Alster in der Hamburger Innenstadt gekentert. Einige kamen unterkühlt ins Krankenhaus. Das Unglück geschah nach Polizeiangaben am Nachmittag. Zunächst hatte sich die Gruppe ein Segelboot geliehen und war damit auf die Außenalster gefahren. Zwar lud zeitweise sonniges Wetter zum Wassersport ein. Allerdings wurde der Sonnenschein immer wieder durch kräftigen Regen und heftigen Wind unterbrochen.

Keine schweren Verletzungen

Schließlich brachte offenbar ein Windstoß das Segelboot zum Kentern. Fünf Menschen fielen ins Wasser. Einige konnten sich selbst wieder auf das Boot retten, während die übrigen von einem anderen Boot aufgenommen wurden. Anschließend kümmerten sich Rettungskräfte um die fünf Menschen, von denen einige unterkühlt ins Krankenhaus gebracht wurden.

Weitere Sturmschäden in Hamburg

Für Hamburg galt am Sonnabend eine Sturmflutwarnung. Im Bezirk Eimsbüttel stürzte eine zwölf Meter hohe Kastanie auf zwei Autos, verletzt wurde niemand. Auch die Fischauktionshalle im Hamburger Hafen stand unter Wasser.

