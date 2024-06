Studie: Sport in Schleswig-Holstein wirft jährlich Milliarden ab Stand: 05.06.2024 15:30 Uhr Mit Sport werden in Schleswig-Holstein viele Milliarden Euro umgesetzt. Das hat eine vom Landessportverband in Auftrag gegebene Studie der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel ergeben.



Sportgeschäfte, Fußballtickets, Übernachtungen von Handballfans, neue Sportanlagen: Mit dem Thema Sport wird auch in Schleswig-Hostein sehr viel Geld verdient. Der Sport-Sektor macht mehr als sieben Milliarden Euro Umsatz. Das ist das Ergebnis der neuen wissenschaftlichen Studie mit dem Titel "Der Wert des Sports". Die vom Landessportverband beauftragte Studie beleuchtet finanzielle, steuerliche und soziale Aspekte. Erstellt hat sie der Leiter Sportökonomie und Sportsoziologie am Institut für Sportwissenschaft der CAU zu Kiel, Prof. Dr. Jens Flatau. Die Studie betrachtet das Jahr 2021. Die letzte Studie dieser Art bezieht sich auf das Jahr 2017. In dieser Zeit hat die wirtschaftliche Bedeutung des Sports den Angaben zufolge zugenommen.

Tiessen: Sport ist weit mehr als ein nettes Freizeitvergnügen

Wirtschaftlich habe der Sport eine wichtige Bedeutung, sagt der Präsident des Landessportverbandes, Hans Jakob Tiessen. Der Verband sieht sich durch die Studie in seiner Arbeit bestätigt. 237 Millionen Euro Steuereinnahmen pro Jahr generiert der Sport in Schleswig-Holstein - das sind etwa zwei Prozent der gesamten Steuereinnahmen. Fast eine viertel Million Ehrenamtliche engagieren sich zudem in Sportvereinen. Dazu kommen mehr als 51.000 sozialversicherungspflichtige Jobs. Die Zahlen zeigen laut Tiessen, dass der Sport im Land weit mehr sei als "ein nettes Freizeitvergnügen". "Neben seiner hohen gesellschaftlichen Gestaltungsfunktion repräsentiert der Sport auch - und dies ist eine der Kernaussagen der Studie - einen bedeutenden und dynamisch wachsenden Wirtschaftszweig in unserem Land."

Landtagspräsidentin: Sport verbindet Menschen

Landtagspräsidentin Kristina Herbst nahm die 92 Seiten dicke Studie am Mittwoch entgegen und betonte die soziale Bedeutung des Sports im Land. "Ob als beliebte Freizeitaktivität, zur Gesunderhaltung, als Integrations- oder Inklusionsstütze, Sport verbindet Menschen. Nicht zuletzt durch das großartige ehrenamtliche Engagement von ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern ist der Sport von unschätzbarem Wert für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt."

