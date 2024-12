Stand: 12.12.2024 09:34 Uhr Studenten der Mathe und Informatik geben Uni Lübeck gute Noten

Die Universität Lübeck hat im CHE Hochschulranking in den Masterstudiengängen Mathematik und Informatik gut abgeschnitten. Im Bereich Informatik gaben die Studentinnen und Studenten ihrer Uni 4,1 von 5 möglichen Sternen, so die Hochschule. Im Fach Mathematik wurden im CHE-Ranking 4,3 Sterne erreicht. Gelobt wurde unter anderem der Zugang zu Lehrveranstaltungen und die Unterstützung durch Professoren und Dozenten. Das CHE Hochschulranking umfasst die Urteile von über 120.000 Studenten und Studentinnen über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule. Es gilt als Deutschlands größtes Uni-Ranking.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck