Stand: 06.05.2024 16:47 Uhr Stromausfall in Flensburg

Am Montag kam es gegen 13.30 Uhr in der Innenstadt in Flensburg zu einer kurzfristigen Unterbrechung der Stromversorgung. Die Stadtwerke Flensburg vermuten einen Kabelfehler in einem Kabel, das zum Umspannwerk in der Karlstraße führt. Auch Ampeln fielen kurzzeitig aus

