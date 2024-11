Stand: 19.11.2024 08:57 Uhr Stromausfälle in Nordfriesland behoben

In Niebüll und Umgebung (Kreis Nordfriesland) hat es am Montag zwei Stromausfälle gegeben. Laut SH Netz war zuerst die Ersatzversorgung bei Arbeiten am Umspannwerk überlastet. Nach einer halben Stunde waren demnach alle Haushalte wieder angeschlossen. Am Nachmittag führte dann ein technischer Fehler am Transformator zu einem weiteren Ausfall, der ab 15.15 Uhr behoben wurde. Insgesamt waren rund 6.500 Haushalte betroffen, die aber alle wieder versorgt sind. Die Reparaturen dauern nach Angaben von SH Netz an.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland