Streik in Kliniken und Apotheken in Schleswig-Holstein Stand: 08.05.2023 11:12 Uhr Wer Medikamente in der Apotheke kaufen will oder einen Termin im Krankenhaus hat, muss damit rechnen, dass das morgen möglicherweise nicht so klappt wie geplant. Grund ist der Warnstreik der Ärzte an kommunalen Kliniken sowie ein sogenannter Aktionstag der Apotheken.

von Julian Marxen

Es geht ums Geld: Die Gewerkschaft Marburger Bund fordert für bundesweit 55.000 Klinik-Ärztinnen und -Ärzte einen Inflationsausgleich plus zusätzlich 2,5 Prozent mehr Lohn. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände hält das für überzogen. Sie hat nach eigener Aussage "eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3.000 Euro und eine signifikante Entgelterhöhung im Jahr 2024 in Aussicht gestellt". Die Tarifverhandlungen brachten kein Ergebnis. Beide Seiten konnten sich bisher nicht einigen. Die Folge: ein erneuter Warnstreik.

Zahlreiche Kliniken betroffen

In Schleswig-Holstein sind 2.000 Medizinerinnen und Mediziner aufgerufen, die Arbeit niederzulegen - sowohl an kommunalen als auch an einigen privaten Krankenhäusern. Potenziell betroffen sind laut Marburger Bund das Westküstenklinikum (Heide und Brunsbüttel in Dithmarschen), die Kliniken Nordfriesland (Husum, Niebüll, Föhr), die Regio Kliniken (Elmshorn und Pinneberg), das Johanniter-Krankenhaus Geesthacht und das DRK-Krankenhaus in Ratzeburg (beide Kreis Herzogtum Lauenburg), die Sana Kliniken Lübeck, die Ameos Kliniken Ostholstein (Eutin, Oldenburg, Fehmarn, Middelburg), das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster, die Klinik Preetz (Kreis Plön), das Städtische Krankenhaus in Kiel, die Imland Kliniken (Rendsburg, Eckernförde), die Segeberger Kliniken sowie das Helios Klinikum Schleswig.

Einige OPs werden verschoben

An diesen Krankenhäusern müssen Patientinnen und Patienten laut Marburger Bund am Dienstag mit Einschränkungen rechnen. Es ist jedoch unklar, wie viele Ärztinnen und Ärzte an den einzelnen Kliniken tatsächlich die Arbeit niederlegen. Deshalb kann es auch sein, dass sich der Warnstreik auf manche Kliniken kaum oder gar nicht auswirken wird. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein sind allerdings landesweit mehrere geplante Operationen, die nicht dringlich sind, schon im Vorfeld abgesagt und verschoben worden. Ebenso ist es möglich, dass ambulante Untersuchungen ausfallen.

Der Marburger Bund rät Patientinnen und Patienten, die morgen Termine in einer der betroffenen Kliniken haben, sich vorher telefonisch mit dem Krankenhaus in Verbindung zu setzen. Wichtig ist: Es gibt laut Gewerkschaft überall eine Notdienstvereinbarung. Das bedeutet, dass alle Notfälle und schwer Erkrankte auf jeden Fall behandelt werden.

Mehrere Apotheken bis zum Nachmittag geschlossen

Aber nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch Apothekerinnen und Apotheker in Schleswig-Holstein wollen sich Gehör verschaffen. Sie beklagen, dass vieles in der Gesundheitspolitik schieflaufe und die Apotheken darunter massiv zu leiden hätten. Der Apothekerverband fordert unter anderem höhere Honorare und dass die Bundesregierung mehr gegen den Arzneimittel-Engpass unternehme.

Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, werden laut Verband viele Filialen morgen bis 14 Uhr geschlossen bleiben und erst am Nachmittag öffnen. Andere haben sich nach eigener Aussage dazu entschieden, mit weniger Personal zu bedienen oder Medikamente nur in Notfällen zu verkaufen. Tabletten, Säfte und Co. sind also auch am Vormittag zu bekommen, aber eben nicht in jeder Apotheke. Darum sollten Kunden telefonisch nachfragen, bevor sie sich auf den Weg machen.

"Licht aus" - besondere Aktion in Itzehoer Apotheke

Die Politik müsse endlich merken, wie wichtig die Apotheken seien, welche Arbeit sie leisteten und dass einigen das Wasser bis zum Hals stehe, betont der Landesvorsitzende des Verbands, Hans-Günter Lund. Seinen Angaben nach mussten in den vergangenen 15 Jahren 150 Filialen in Schleswig-Holstein ersatzlos schließen - 14 allein in diesem Jahr.

Mit einer besonderen Aktion will zum Beispiel die Landhaus Apotheke in Itzehoe (Kreis Steinburg) auf ihre Sorgen aufmerksam machen. Hier werden Kunden am Dienstag von schwarz gekleideten Angestellten bedient. Außerdem soll der Innenraum verdunkelt werden. Die Botschaft: "Wenn sich die Politik nicht ändert, gehen die Lichter aus."

