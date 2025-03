Stand: 12.03.2025 10:28 Uhr Strandkorbsaison in St. Peter-Ording wird eröffnet

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) werden am Mittwoch die ersten Strandkörbe rausgestellt. Die Tourismuszentrale eröffnet damit offiziell die neue Saison. Außerdem gibt es eine Neuerung für alle, die am Strand in Böhl oder Ording ihr Auto parken wollen. Es gibt ein neues Kamerabasiertes Parksystem, das die Kennzeichen auf den Parkflächen erfasst. Ab Sonnabend (15.03.) wird das System auf den Strandparkplätzen Ording und Böhl eingeführt. Gäste können ihre Parktickets dann nicht nur am Kassenautomaten, sondern auch per App bezahlen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland