Stand: 19.08.2024 09:37 Uhr Stormanerin gewinnt bei den Deutschen Floristik-Meisterschaften

Lena Hartmann aus Bargfeld-Stegen (Kreis Stormarn) hat bei den Deutschen Floristik-Meisterschaften zwei von drei Sonderpreisen gewonnen. Der Floristenverband hat sie zum einen für den besten Bar- und Tischschmuck und für das beste gebundene Werkstück ausgezeichnet. Damit belegt Lena Hartmann auch den 2. Platz in der Gesamtwertung und ist Vize-Deutsche-Meisterin in der Floristik. In der Kategorie "Bestes gebundenes Werk" hat sie mit 100 Punkten die höchste Wertung jemals bekommen.

