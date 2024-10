Stand: 24.10.2024 07:03 Uhr Verlosung von bedingungslosem Grunderbe im Kreis Steinburg

Die Stiftung "Ein Erbe für Jeden" verlost aktuell ein "Grunderbe" in Höhe von 20.000 Euro unter allen 30-Jährigen im Kreis Steinburg. Die Stiftung tritt für ein Grunderbe in Höhe von 20.000 Euro für alle 30-Jährigen ein. Hintergrund ist die auch von Wissenschaftlern festgestellte und durch Erbschaften verstärkte Vermögensungleichheit in Deutschland. Die Voraussetzungen zur Teilnahme sind die deutsche Staatsbürgerschaft, das Geburtsjahr 1994, der Hauptwohnsitz im Kreis Steinburg (Stichtag 7.7.2024) und man darf bisher noch nicht wesentliche Werte geerbt oder größerer werthaltige Geschenke erhalten haben. Im Kreis Steinburg kommen laut Stiftung 1.104 Menschen dafür infrage. Sie können sich online anmelden und bei der Verlosung im November gewinnen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Sozialpolitik Kreis Steinburg