Stand: 26.07.2024 09:19 Uhr Stauwochenende erwartet: A1 Richtung Fehmarn stark betroffen

Wer am Wochenende mit dem Auto in die Ferien starten will, muss sich auf viel Stau einstellen. Vor allem auf der A1 Richtung Fehmarn und in der Gegenrichtung (Kreis Ostholstein) muss mit einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Dort gibt es gleich vier Baustellen. Nach Angaben des ADAC erwartet Reisende eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison, weil nun alle Bundesländer in die Ferien gestartet sind.

