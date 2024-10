Stand: 17.10.2024 16:28 Uhr Stapelfeld: Mann flüchtet mit Auto vor Polizeikontrolle

In Stapelfeld(Kreis Stormarn)hat sich ein Mann in einem Kleinwagen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Vorausgegangen war eine einfache Verkehrskontrolle.

Die Beamten hatten ihn am Mittwochnachmittag auf der Alten Landstraße in Höhe der Müllverbrennungsanlage angehalten. Der Fahrer wollte sich jedoch nicht ausweisen, raste in Richtung Braak davon und konnte nicht mehr eingeholt werden.

Polizei auf der Suche nach Zeugen

Die Polizei geht davon aus, dass er andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben könnte und sucht jetzt Zeugen, die den schwarzen Hyundai mit Oldesloer Kennzeichen gesehen haben.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn