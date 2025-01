Stand: 20.01.2025 09:26 Uhr Standortsuche: Wohin mit der neuen Feuerwache in Norderstedt?

Der Hauptausschuss der Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) diskutiert am Montagabend über zwei mögliche Standorte für eine neue Feuerwache. An der Ulzburger Straße müsste eine ganz neue Wache gebaut werden. Die Verwaltung geht von Kosten in Höhe von etwa 43 Millionen Euro aus. Alternativ könnte die bestehende Wache in der Stormarnstraße saniert werden. Das würde laut Verwaltung rund 60 Millionen Euro kosten. Ein weiterer Vorteil eines Neubaus wäre demnach eine kürzere Bauzeit und eine bessere geografische Abdeckung des Einsatzgebiets.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg