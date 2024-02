Stand: 28.02.2024 10:17 Uhr Stadtwerke Husum: Erlaubnis zur Erdwärme-Suche erteilt

Die Stadtwerke Husum dürfen gewerblich nach Erdwärme suchen. Eine entsprechende Erlaubnis erteilte das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, das in diesem Fall auch für Schleswig-Holstein zuständig ist. Das sogenannte "Erlaubnisfeld Husum" im Kreis Nordfriesland ist gut 98,5 Quadratkilometer groß und erstreckt sich rund um Husum bis Hattstedt im Nordwesten und Mildstedt im Südosten. Aktuell hat das Landesamt 26 Erlaubnisse zur Aufsuchung von Erdwärme erteilt, 22 in Niedersachsen, drei in Schleswig-Holstein und eine in Hamburg. Die Erlaubnis ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2024 | 08:30 Uhr