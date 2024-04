Stand: 10.04.2024 10:48 Uhr Stadt Pinneberg will Kriegsdenkmal am Bahnhof umgestalten

Pinneberg will das NS-Kriegsdenkmal am Bahnhof umgestalten. Die Stadt teilt jetzt mit, dass sie für die Umgestaltung einen Vertrag mit dem Künstler Frank Jörg Haberland unterzeichnet hat. Das Mahnmal, ein Kreis aus Steinbänken, soll aufgestellt werden, wenn die Arbeiten am Pinneberger Bahnhof im kommenden Jahr beendet sind.

Seit Jahren gibt es Kritik gegen das NS-Kriegsdenkmal am Pinneberger Bahnhof. Die meterhohe Stele mit Schwert wurde 1933 errichtet und sollte die Menschen auf den Krieg einstimmen, so eine Mahnmalinitiative. Die setzt sich seit Jahren für eine historische Einordnung ein, damit aus dem Kriegerdenkmal ein Mahnmal wird.

