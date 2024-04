Stand: 29.04.2024 16:17 Uhr St. Peter-Ording: Weiter Absperrung wegen Treibsand

Die Sperrung eines Teilabschnitts am Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) wegen der Gefahr von Treibsand bleibt vorerst noch bestehen. Das hat ein Sprecher der Tourismus-Zentrale bestätigt. Die abgesperrte Fläche an der Seebrücke werde lediglich um ein Drittel verkleinert. Man wolle erst noch die nächste Überflutung des Strandes abwarten, um sicher zu gehen, dass sich keine neuen Bereiche mit Treibsand bilden. Vor knapp drei Wochen war eine Frau an der Seebrücke in dem weichen Sandboden eingesunken und musste von einer weiteren Frau gerettet werden. Daraufhin wurde ein etwa 50 mal 100 Meter große Abschnitt mit Flatterband gesichert.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2024 | 16:30 Uhr