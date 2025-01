Stand: 22.01.2025 09:10 Uhr St. Adolf-Stift in Reinbek bekommt größere Notaufnahme

Am St. Adolf-Stift-Krankenhaus in Reinbek (Kreis Stormarn) wird am Mittwoch (22.1.) der Grundstein für eine Erweiterung gelegt. Geplant sind 70 zusätzliche Betten, insgesamt wären es dann etwa 430. Außerdem soll die Notaufnahme vergrößert werden, erklärt Geschäftsführer Fabian Linke. "Wir vervierfachen die Fläche ungefähr. Wir haben in der jetzigen Notaufnahme acht Behandlungsräume, im Neubau dann 22." Der Neubau und das neue Notfallzentrum sollen 48 Millionen Euro kosten und 2026 fertig sein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn