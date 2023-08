Spionageversuch bei Stadtwerken Neumünster Stand: 25.08.2023 14:20 Uhr Bereits am Donnerstag waren die ITler der Stadtwerke auf Auffälligkeiten in ihrem System gestoßen - und haben es sicherheitshalber heruntergefahren. Nun ist fast die gesamte Kommunikation lahmgelegt.

Die Stadtwerke in Neumünster haben auf ihren Systemen Spionageversuche festgestellt. Das teilte das Unternehmen am Freitag auf seiner Homepage mit. Weiter heißt es, aus Sicherheitsgründen und um Schäden zu vermeiden, seien die Systeme heruntergefahren worden. Online-Services und Hotlines sind daher aktuell nicht erreichbar. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens können weder per Telefon noch per Mail kontaktiert werden.

Laut Sprecherin Saskia Ullrich waren der IT-Abteilung bereits am Donnerstag erste Unregelmäßigkeiten im System der Stadtwerke aufgefallen. Diese entpuppten sich als Spionageversuch - also der Vorstufe eines Hackerangriffs. Da es sich um kritische Infrastruktur handele, habe man sicherheitshalber schon am Donnerstag damit begonnen, die Systeme herunterzufahren, so Ullrich weiter. "Wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben", sagte die Sprecherin. Auch könne man noch nicht sagen, ob Daten gestohlen wurden - aktuell laufe die Analysephase.

Systeme bleiben abgeschaltet - Kommunikation gestört

Die Pressesprecherin rechnet damit, dass die Systeme bis mindestens nächste Woche heruntergefahren bleiben - was allerdings keine Auswirkungen auf die Versorgung durch die Stadtwerke habe. Einschränkungen gibt es nur im Kundenservice - dieser ist nur bedingt erreichbar. Wer versucht, dort anzurufen, bekommt eine Bandansage zu hören, in der die Situation geschildert wird. Der physische Kundenservice vor Ort in Neumünster ist dagegen nach wie vor offen - die Mitarbeitenden können jedoch nur eingeschränkt handeln und haben zum Beispiel keinen Datenzugriff.

Weitere Auswirkungen des Shutdowns zeigen sich im Schwimmbad. Dort ist nur die Barzahlung möglich. Außerdem ist der Wertstoffhof für Privatpersonen gesperrt. Busse und der Fahrdienst "Hin und wech" fahren uneingeschränkt weiter. Die Stadtwerke Neumünster wollen laufend auf ihrer Homepage über den neusten Stand informieren.

